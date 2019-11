Masque miel et thé pour lutter contre l'acné

Grâce à ses propriétés antiseptiques et anti-bactériennes, le miel est un ingrédient excellent pour la santé de la peau. C’est un remède naturel maison efficace et simple pour améliorer votre peau pour lutter contre l'acné de peau.



Mode d'emploi:



- Ouvrez un sachet de thé vert et humidifiez les feuilles.



- Mélangez du thé vert avec un peu de miel.



- Appliquez sur votre visage et laissez agir pendant 30 minutes.



- Rincez avec de l'eau tiède.



- Répétez le soin 3 fois par semaine.











Mam Dieng