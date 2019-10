Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Masque pour nettoyer naturellement les pores du visage Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 12:22 | | 0 commentaire(s)| Les pores dilatés ont tendance à accumuler la saleté et peuvent entraîner des imperfections comme l’acné ou les points noirs. Une fois par semaine appliquez ce masque naturel afin d’éliminer les impuretés, réguler le sébum et refermer les pores dilatés du visage.

Ingrédients:



- 2 cuillères à soupe de jus d’ananas naturel

- 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium

- 1 cuillère à soupe de gel d’aloe vera

- 2 cuillères à soupe de yaourt naturel



Mode d’emploi



Mélangez tous les ingrédients pour qu’ils s’intègrent tous parfaitement ensemble.

Lavez parfaitement votre visage avec un peu d’eau chaude pour ouvrir les pores. Puis séchez appliquez le masque en évitant le contour des yeux. Laissez le masque agir pendant 15 minutes. Rincez avec de l’eau en frottant doucement. Insistez sur les zones les plus affectées par les points noirs ou les parties plus grasses. Hydratez votre











Mam Dieng



