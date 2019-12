Masque revitalisant maison pour cheveux fins

Voici un revitalisant à la bière et œuf pour fortifier, assouplir et redonner de l'éclat aux cheveux fins. En plus il donne du volume aux cheveux manquant de vitalité.



- Mélangez bien 3 cuillères à soupe de bière et un œuf.

- Appliquez sur les cheveux et massez.

- Puis couvrez d'un film plastique et d'une serviette, puis laissez agir pendant 30 minutes.

- Lavez ensuite vos cheveux avec un shampooing doux.



NB: A faire une fois par semaine









Mam Dieng