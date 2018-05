Masques de beauté spécial Ramadan

Avec la chaleur, le jeûne, la déshydratation notre peau a besoin d’un traitement plus intense pendant le mois de ramadan. Afin de vous faciliter la tâche, nous vous proposons quelques petites astuces, rapides, économiques et efficaces !



Pour une peau toute douce:

Il vous faut 100g de persil et 100g romarin.



Préparation :

Mettez dans une casserole d’eau le persil et le romarin. Faites bouillir pendant 10 minutes. Ensuite, filtrez et laissez refroidir. Appliquez cette lotion chaque jour sur les pommettes et le front avec du coton. Vous allez être surprise du résultat !



Pour une peau éclatante :

Il vous faut un concombre, 100 g de beurre et une cuillère d’amidon.



Préparation :

Passez tous les ingrédients au mixeur. Ensuite étalez le mélange obtenu sur le visage et laissez agir pendant 30 minutes. Rincez à l’eau fraiche. Vous pouvez aussi utiliser une banane aussi à la place du concombre.











