Massacre à Ziguinchor: L’armée bissau-guinéenne boucle sa frontière

Le 6 janvier, des exploitants forestiers, au nombre de 13, ont été froidement tués par des éléments armés, qui ont ensuite disparu dans la forêt dense de Boffa-Bayottes, située dans le département de Ziguinchor, non loin de la frontière entre le Sénégal et Guinée-Bissau.



Déployée, l’armée avait lancé la traque contre les auteurs de ce forfait. Les premières indiscrétions indiquaient que les fugitifs s’étaient dirigés vers ladite frontière, pour se tirer d’affaire. Un instinct de survie ‘’voué à l’échec’’. D'autant que parmi les victimes, il a été recensé trois ressortissants bissau-guinéens.



Et pour cause, de sources concordantes, il s’avère que « l’armée bissau-guinéenne a fini de se déployer le long de sa frontière avec le Sénégal, aux fins de mener des actions combinées en intelligence avec l’armée sénégalaise, pour neutraliser les auteurs de ce crime ignoble ».



Mieux, révèlent les sources, « l’armée bissau-guinéenne a effectué, ces dernières heures, plusieurs missions de reconnaissance et de surveillance le long de la frontière ».











