Massacre de Bofa Bayotte: les 15 détenus à Dakar, transférés à Ziguinchor Ça bouge dans l’affaire du massacre de Boffa Bayotte, survenu en janvier 2018. Quinze des seize personnes détenues à Dakar, ont été transférées à Ziguinchor, mardi dernier, selon la Rfm.

Un rapatriement qui pourrait laisser croire au démarrage des auditions et le début du procès. Pour rappel, les mis en cause dans ce dossiers n’ont toujours pas été entendu, depuis 2 ans qu’ils sont retenus en prison. L’un d’entre eux, le vieux Sané, âgé de plus 80 ans est d’ailleurs décédé au cours de sa détention.

Deux autres personnes, âgés entre 70 et 80 ans, seraient également dans une situation critique, selon leur avocat, Me Assane Dioma Ndiaye. Le meurtre de Boffa-Bayotte avait fait 13 morts, rappelle-t-on.



