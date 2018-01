Massacre de Boffa Bayottes : Une personne portée disparue, l’armée pilonne la zone

Le bilan du massacre de Boffa Bayottes pourrait évoluer. Quarante-huit heures après les faits, une personne manque à l’appel. Daouda Manga dit Vieux, fait partie des personnes qui se sont rendues dans la forêt ce jour-là et il n’a toujours pas fait signe de vie.



"Nous n’avons pas de ses nouvelles depuis qu’il est parti chercher du bois dans la forêt de Boffa le samedi", a confié, inquiète, sa famille citée par le journal « Les Echos ».



Selon une autorité qui confirme cette disparition, "toutes les dispositions ont été prises par les autorités militaires et administratives pour le retrouver". Par ailleurs, l’Armée poursuit ses opérations dans zone en vue de retrouver les auteurs de l’attaque qui a fait 13 morts et 6 blessés. Dans ce cadre, le journal informe que les hélicoptères ont survolé hier toute la journée la zone et des dénotations ont été entendues jusque dans la capitale régionale, Ziguinchor. A ce propos, le patron de la zone militaire n°5, le colonel Khar Diouf a invité les populations à ne pas céder à la panique quand ils entendent les bruits de ces explosions.