Massacre de Boffa: De nouvelles révélations accablent le journaliste Réné Capain Bassène

Dans sa livraison de ce mardi, le journal "Libération" révèle sur la foi de l’enquête de la Section de recherches, que le massacre a été planifié lors d’une réunion tenue le 3 janvier 2018, sous la supervision du journaliste Réné Capain Bassène. Ce dernier, considéré comme le planificateur, aurait également échangé par e-mail dans ce sens avec le nommé Ousmane Tamba, un membre actif du Mouvement des forces démocratique de la Casamance (rébellion).



Le journal renseigne que la SR dispose des éléments solides contre les suspects, présentement en prison. C’est le cas de Jean Christophe Manga, membre du Comité inter-villageois pour la défense de la forêt de Bayottes. Cueilli après le témoignage de N. Sané, il a avoué qu’il était sur place au moment de la tuerie. Il aurait déclaré que le commando était dirigé par un certain Cyrille Bodian. Ce dernier selon ses dires, a débarqué avec un commando composé de 10 combattants.



Pour rappel, le 6 janvier 2018, 14 personnes, toutes des bûcherons, avaient été froidement abattues par un commando armé dans la forêt classée de Boffa-Bayottes, en Casamance. L’enquête ouverte par la Section de Recherches de la gendarmerie sous la supervision du procureur de la République près le Tribunal de Ziguinchor, avait conduit à l’arrestation d’une vingtaine d’individus. Cependant, 16 d’entre eux, dont Omar Ampoye Bodian et René Capain Bassène, avaient été inculpées et placés sous mandat de dépôt.



En détention depuis, à l’exception de Bourama Toumboulou Sané et Seyni Sané (décédés), ils sont poursuivis pour quatre chefs d’inculpation " association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation".



