Massacre de Boffa : la réaction de la COS/M23 Par ce présent, La Commission Orientations et Stratégies COS/M23 vient dénoncer avec vigueur le massacre de jeunes sénégalais, perpétré ce samedi dans la forêt de Boffa, dans la région de Ziguinchor, un acte barbare, inhumain et inqualifiable compte tenu de sa gravité et du préjudice énorme causé au peuple sénégalais tout entier.

Dans l’émoi et la consternation, la COS/M23 adresse ses sincères condoléances à la Nation sénégalaise, suite à l’ignoble crime dont ont été victimes ces jeunes innocents.

Très préoccupée et profondément affectée, la COS/M23 s’associe à l’ensemble du peuple sénégalais, pour s’incliner devant la mémoire des disparus, et compatir à la douleur et au désarroi des familles éplorées.

Par ailleurs, la COS/M23 interpelle le pouvoir face à ses responsabilités de garantir la sécurité aux citoyens et de punir rigoureusement de tels faits, ignobles et crapuleux.

Ainsi, la COS/M23 attend des autorités publiques, qu’elles mobilisent tous les moyens nécessaires pour mettre la main sur les auteurs de cet acte lâche et inadmissible. La COS/M23 exige des mesures draconiennes, pour des enquêtes sérieuses, libres et sans complaisance, afin d’identifier les coupables de ce carnage.

En outre, la COS/M23 demande au pouvoir de prendre en compte tous les éléments d’informations, toutes les pistes probables, mettant en cause ou impliquant quelques personnes, groupes de personnes, organisations ou autorités que ce soient. Ceci, en vue d’établir la vérité et punir rigoureusement les coupables de ces crimes.

Pour finir, la COS/M23 encourage les autorités publiques à renforcer la politique sécuritaire de l’Etat, par des mesures préventives et anticipatives, pour la protection des citoyens et l’intégrité territoriale.



L’Essentiel, le Sénégal !

Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la Nation

