Massacre de Borofaye : fin des autopsies, la remise des corps aux familles en cours

Les travaux d’autopsie sur les 13 victimes du massacre de Borofaye survenu samedi dans la forêt classée de Boffa Bayottes, sont déja bouclés et la remise des corps aux familles respectives est en cours, a appris, lundi l’APS, auprès d’une autorité administrative. Certaines familles ont même déjà reçu le certificat de genre de mort aux fins d’inhumation, a informé la même source.



Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un grièvement dans une attaque attribuée à des éléments armés supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), samedi après-midi à Boffa Boyottes, dans le département de Ziguinchor.



Dix d’entre eux ont été criblés de balles, deux égorgés et un brûlé, selon les détails du communiqué de la Présidence. Plusieurs sources attribuent ce massacre aux éléments au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc).



Des accusations démenties par ce dernier à travers un communiqué publié dans un site internet qui lui sert de propagande. Dans le document que Leral.net a consulté, le Mfdc, lui, accuse les autorités administrative de Ziguinchor, d’être les responsables du carnage.