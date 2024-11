Massacre de Thiaroye : Série d’événements culturels en France, au nom de la préservation de la mémoire

Il faut souligner d’ores et déjà que Emmanuel Macron est annoncé dans la capitale sénégalaise, sous réserve de confirmation. Mais dans tous les cas, de nombreux événements sont prévus en France, pour se rappeler de ce souvenir dramatique qui lie les deux pays. La France au niveau politique, a reconnu récemment à certains tirailleurs, le titre de “mort pour la France”.



S’agissant de la société civile et notamment des acteurs culturels, plusieurs événements sont au programme, pour se rappeler du massacre, évoquer la mémoire des tirailleurs et célébrer l’amitié entre les peuples, qui succède aux drames qui ont ponctué l’histoire coloniale.



Au registre des célébrations, une exposition mémorielle sur les tirailleurs sénégalais va se tenir à Reims, en Champagne Ardennes, pendant un mois, dont l’inauguration sera effectuée,, le 19 novembre par les autorités locales.



Plus à l’ouest à Bordeaux, terre d’histoire et lieu de revendication de la mémoire de l’esclavage et de la colonisation un autre événement bien connu des acteurs culturels sénégalais est prévu. Il s’agit du Festival Afriques en vision, prévu du 28 novembre au 2 décembre.



Le Sénégal naturellement sera à l’honneur, avec la projection du film « Camp de Thiaroye » d’Ousmane Sembène. Le film sera suivi d’un échange avec l’historien du cinéma, notre compatriote Thierno Dia.



Il faut noter qu’à Bordeaux, le thème de la mémoire est régulièrement présent , avec la traditionnelle implication de la municipalité et du fait aussi, du vieil engagement sur ces sujets de notre compatriote Karfa Diallo.