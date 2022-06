Massacre de migrants à Melilla: Boubacar Seye parle d’un génocide de la jeunesse africaine Le président de l’ONG Horizon Sans Frontières (HSF) s’est prononcé sur le massacre de migrants à Melilla au Maroc. Boubacar Seye s’est dit écœuré par les images choquantes, montrant des migrants africains capturés et traités telles des bêtes sauvages par la police marocaine.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 19:35

Boubacar Sèye, président de l’organisation internationale des migrants interpelle Macky Sall. Il a demandé au président en exercice de l’Union africaine de réagir. D’après lui, « ces images ont créé une onde de choc à travers le monde.



Il y a un génocide de la jeunesse africaine. C’est ce que l’Afrique a de plus précieux qui meurt dans le désert et dans les eaux s’il n’est pas torturé.»

Cette situation, retient-il, n’épargne pas les Sénégalais qui sont très nombreux dans le désert de Ceuta et de Melilla, au Maroc où, ils espèrent regagner l’Europe.



