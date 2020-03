Massacrée de 9 coups de couteau : Marième Diagne avait porté plainte contre Assane Guèye Marième Diagne a été sauvagement tuée par son ex-petit ami Assane Guèye. Libération rapporte, en effet, que le meurtrier s’est acharné sur sa victime de 9 coups de couteau. Et pourtant, la veille du meurtre, l’étudiante avait porté plainte contre Assane Guèye pour menace de mort après avoir reçu des appels et Sms menaçants du jeune homme. C’est elle-même qui s’est, d’ailleurs, rendue au domicile d’Assane Guèye pour lui remettre la convocation. La mère du marchand ambulant établi au Maroc, trouvée sur place, lui avait déclare alors, ne pas être au courant du retour de son fils du Maroc.

