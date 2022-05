Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Massalikoul Djinane: Les mourides de Dakar scandent à tue-tête le nom du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022 à 22:20 | | 1 commentaire(s)| Les mourides de Dakar ont acclamé le Président de la République, Macky Sall lors de sa visite à Massalikoul Djinane. Ils se sont montrés satisfaits de son engagement à satisfaire les besoins de la communauté mouride. Etant nombreux à l’accueil, ils n’ont cessé de scander le nom du Chef de l’Etat. Cette approbation positive démontre une sorte de reconciliation entre Macky Sall et certains fidèles mourides.

Le Président de la République, Macky Sall a séduit la communauté mouride à travers ses réalisations pour leur mieux-être. La forte acclamation des fidèles, criant à tue-tête Macky Sall est une preuve palpable de sa bonne dynamique de reconciliation. Considéré autrefois, comme étant un Président le moins aimé des mourides, il a renversé aujourd’hui, la tendance et se positionne bien dans le coeur des mourides.



Les fidèles de Dakar, ayant montré des hostilités et une opposition politique de ses projets sont aujourd’hui, en train de revoir leur postures et reconsidérer une perception de l’image négative qu’ils avaient. Validant les actions du Président Sall, ils n’ont cessé de crier son nom, une histoire de montrer une satisfaction dans sa politique d’accompagner les mourides.



D’après certains, Macky Sall est en train de tirer grandement, profit de ses investissements mourides. La dernière en date reste la promesse d’offrir des matériels médicaux, un personnel de santé et la construction d’une morgue à Massalikoul Djinane. En plus de cela, il a été parmi les premiers à mettre des sous en disposition des gestionnaires de la mosquée pour la construction de cette majestueuse édifice.



Ainsi, cet investissement a permis aujourd’hui, au Chef de l’Etat de se reconcilier avec cette communauté aussi, représentative qui ne croit et ne vit que de Serigne Touba. Et, le feed-back de son engagement, né de sa volonté de parfaire donne au Président Sall l’espoir d’avoir un ancrage dans le coeur des mourides. Et cela, lui permettra évidemment, de grignoter davantage sur l’électorat mouride aux prochaines élections à venir.





