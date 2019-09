Massalikoul Jinane : Le discours émouvant de Wade devant Serigne Mountakha L’ex président de la République du Sénégal, Me Abdoualye Wade, est allé cet après-midi chez le khalif général des mourides à Massalikoul Jinane en prélude à l’inauguration de la mosquée ce vendredi 27 septembre 2019. Fervent talibé de Khadimoul Rassoul, Me Abdoulaye Wade a magnifié ce joyau installé dans la ville de Dakar et devant servir la oumma islamique.





Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 05:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos