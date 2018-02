Massaly : "Les jeunes doivent faire face au régime dictatorial de Macky Sall"

Présent à la marche de l’opposition, Mohammed Lamine Massaly a lancé un appel à l’endroit des jeunes de l’opposition pour la mise d’un cadre et faire face au régime de Macky Sall, qui selon lui, est la cause de tous les maux dont souffrent les Sénégalais. «Rien ne fonctionne dans ce pays. Partout dans le pays, les populations souffrent et ne savent plus où donner de la tête. La justice fonctionne à deux vitesses. Il est temps que nous les jeunes des partis de l’opposition, réfléchissons à la création d’un large cadre de concertation pour mettre fin au régime incapable et dictatorial de Macky Sall», déclare-t-il.



Pour rappel, Mohamed Massaly, Moussa Diakhaté et Serigne Assane Mbacké ont déjà mis en place « Nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall ». Cette structure selon eux, a pour objectif de renverser par les voies démocratiques, le régime de Macky Sall.