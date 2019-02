Massaly démissionne du FRN et fait de surprenantes révélations ! L’annonce à été faite lors du dernier meeting de la journée de son leader Madické Niang à Kolda. Très déçu par ses pairs qui ont décidé de rejoindre la coalition Idy2019, le coordonnateur de la Nouvelle alliance pour le départ de Macky (Nadem) n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour annoncer sa décision de démissionner de son poste au FRN.

L’annonce à été faite lors du dernier meeting de la journée de son leader Madické Niang à Kolda. Très déçu par ses pairs qui ont décidé de rejoindre la coalition Idy2019, le coordonnateur de la Nouvelle alliance pour le départ de Macky (Nadem) n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour annoncer sa décision de démissionner de son poste.



« J’ai honte aujourd’hui quand je vois des Pape Diop, Mamadou Diop Decroix rejoindre Idrissa Seck. Ils n’ont jamais eu confiance en lui et c’est eux qui disaient que Idrissa Seck est louche et il ne rate jamais l’occasion d’enregistrer leurs discussions en privé », tonne-t-il.



Massaly décide donc de démissionner car pour lui « en politique, (il) préfère rester avec des personnes dignes et vertueuses ».













