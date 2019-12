Massaly révèle: " J'ai failli organiser une mutinerie à Rebeuss pour libérer Karim Wade"

Mamadou Lamine Massaly ne digère toujours pas l'éviction de me Madické Niang du Parti démocratique sénégalais (Pds) par Me Abdoulaye Wade. Selon lui, les Wade n'ont pas été justes et reconnaissants avec le candidat malheureux à la dernière Présidentielle, après tous les sacrifices que ce dernier a faits pour Karim Wade particulièrement.



Et c'est là que le politicien de Thiès a sorti une révélation des plus étonnantes de sa poche. "J'étais sur le point d'organiser une insurrection à la prison de Rebeuss, si Karim était condamné. Il y aurait pu avoir des morts et j'en ferais sans doute partie. Je m'en suis ouvert à Karim Wade à travers une lettre, mais un garde pénitentiaire, s'en est saisi. C'est ce qui a désamorcé la bombe", confie-t-il sur le plateau de Face 2 Face sur la Tfm.



Massaly estime que les Wade lui sont redevables... après cet épisode.

