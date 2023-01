Massaly taxe YAW d'irresponsables jaloux de Macky Sall et somme Mimi Touré, de se justifier avant sa... Mouhamadou Lamine Massaly n'a pas attendu pour répliquer à la sortie des responsables de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Dans un communiqué, le leader du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR) n'a pas mis de gants pour mitrailler la bande d'opposants:

"Voilà que les responsables de Yewwi Askan-Wi se rapetissent encore. Ils viennent de tenir un discours. Cette écurie d'irresponsables jaloux de la réussite du régime du président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, ne cesse de nous faire honte" , se désole le Président du Conseil d'Administration de l'Office national de Formation professionnelle (ONFP).



M. Massaly d'avertir: "Le Sénégal est régi par des lois et des règlements. Dire que le Président Macky Sall ne se présentera en 2024, c'est vouloir prendre la place de nos juges. Seul le Conseil Constitutionnel peut valider ou infirmer sa recevabilité. Laissons-lui ce soin. Cessons ces déclarations populistes qui ne grandissent pas leurs auteurs".



Le leader de l'UNR de réitérer son engagement auprès de Macky Sall : " Les militants et sympathisants de notre formation politique, seront toujours aux côtés du Chef de l'Etat. Ils comptent l'accompagner dans sa politique visant à conduire le Sénégal vers le firmament de l'émergence économique ".



Piques à Mimi Touré



Massaly a profité de sa sortie pour parler du cas Mimi Touré. A l'en croire, "Madame Aminata Touré dite Mimi vient d'être prise à son propre jeu. Cette dame qui joue les mains propres, est bien citée dans un scandale d'argent public. Avant de déclarer sa candidature, qu'elle aille s'expliquer devant la justice".

