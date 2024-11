Massamba Sarré, diplomate émérite, décédé hier à Dakar : L’hommage de l’ancien ministre Mankeur Ndiaye Une triste nouvelle est tombée ce lundi, annonçant le décès de Massamba Sarré, diplomate émérite, qui nous a quittés hier, dans la nuit du dimanche 24 novembre à Dakar. Hommages et fervents témoignages convergent vers le défunt diplomate…

Réagissant suite à cette grande perte pour la diplomatie sénégalaise, Mankeur Ndiaye, Ambassadeur Emérite, ancien Représentant Spécial du SG de l'ONU en Centrafrique, ancien Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a posté sur X (ex Twitter), un message lui rendant hommage:



« La Diplomatie sénégalaise perd en l’ambassadeur Massamba Sarré, un grand chevalier. J’ai eu le privilège d’organiser en 2015, aux Affaires étrangères, la cérémonie de dédicace de son livre « De Ngalick à Paris: Aux premières heures de la diplomatie sénégalaise ».



