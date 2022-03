Matam: 5 227 kits alimentaires mis à disposition des victimes d’inondations Une mission du Fonds de Solidarité nationale s’est rendue à Matam, dans le cadre de la seconde phase de distribution des kits alimentaires destinés aux populations, victimes des inondations. Au total, 5 227 kits alimentaires ont été mis à disposition par le Centre humanitaire d'aide et de secours du Roi Salman de l'Arabie Saoudite (KSrelief). Après un premier lot distribué en octobre 2021, cette mission était consacrée à la phase 2.

Les changements climatiques exposent le Sénégal à des chocs liés aux inondations de plus en plus fréquentes et sévères. Ces inondations affectent particulièrement les milieux urbain et péri-urbain. Tandis que les sécheresses et les incendies impactent généralement les zones rurales, principalement celles à vocation agricole.



« Ces chocs, avec leurs effets négatifs, notamment la destruction des récoltes, des habitations ou des moyens de production, remettent en cause le fonctionnement social normal des ménages concernés, surtout pour ce qui est de la sécurité alimentaire. Leur récurrence, couplée à l’insuffisance des infrastructures de drainage des eaux pluviales, nécessite, annuellement, une réponse forte de l’Etat et de ses partenaires au développement », lit-on.



Ainsi, il a été révélé que la région de Matam, dont la population est estimée à 680 086 habitants en 2018, fait partie des régions les plus pauvres du pays. 45 % de sa population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui fragilise leur résilience face aux catastrophes. D’où la nécessité pour les pouvoirs publics, de développer, en direction de ces populations, des projets d’aide et de prévention sociales.



Dans les stratégies de réponse aux chocs, le Gouvernement du Sénégal, à travers le Fonds de solidarité national, a sollicité l’appui du KSrelief, pour soutenir les populations, affectées par les inondations dans la région de Matam.



Ainsi, le KSrelief a mis à la disposition du Gouvernement du Sénégal, 5 227 kits alimentaires, soit au total 256,5 tonnes de riz, 51,3 tonnes de sucre et 51 300 litres d’huile.





