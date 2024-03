Matam / Accident mortel du 17 mars dernier : Issakha Koba condamné à 5 mois de prison ferme Le verdict de l’accident mortel du 17 mars dernier, est tombé ce jeudi 28 mars 2024. Issakha Koba a été condamné à 5 mois de prison ferme et 26 000 FCfa d’amende, avec une confiscation de son permis de conduire, pour une durée de trois mois.

L’accident s’était produit sur la route Ourossogui-Matam, juste à l’entrée de la route Ila Nawel et a coûté la vie à Abdourahmane Fall, un jeune conducteur de moto demeurant au quartier de Thiaydé, dans le Soubalo.



Un dispositif sécuritaire a été noté dans l’enceinte du tribunal régional de Matam, ainsi que la présence d’un des membres de la famille du défunt.



La mort du jeune homme avait plongé la capitale régionale dans de violentes manifestations, entre forces de l’ordre et jeunes de Soubalo, poussant certains manifestants à saccager et à incendier le poste de douane situé au bord du fleuve et un véhicule de la police des frontières.



