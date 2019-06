Matam - Chanvre indien: 600 kg saisis entre 2017 et 2018

La subdivision des Douanes a saisi entre 2017 et 2018, 600 kg de chanvre indien, estimés à 36 millions de FCfa à Matam. L’inspecteur principal des Douanes et chef de ladite subdivision, a signalé que Matam est devenu une zone de consommation et de trafic de chanvre indien. Mais aussi, une zone de transit pour certaines drogues de synthèse.



Ainsi, le lieutenant-colonel Cherif El Khoutoub Guèye informe que plus de 400 kg de chanvre indien ont été saisis dans la région durant l’année 2017. Et ses services en ont saisi pour l’année 2018, 200 kg. Ce qui constitue une saisine importante.



L’éducation, prévient-il, demeure primordiale dans la lutte contre le trafic de drogue et sa consommation. Devant cette montée en puissance, il recommande à beaucoup plus de vigilance, de contrôle et d’informations pour démotiver les trafiquants sur les routes de Matam.











Leral

