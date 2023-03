Matam : Des jeunes filles sensibilisées sur les mutilations génitales et les mariages précoces

La commune de Matam (nord) a abrité samedi, une journée d’accueil et de sensibilisation des jeunes filles de la localité sur les mutilations génitales et les violences basées sur le genre, a constaté l’APS.



‘’Nous voulons donner aux filles le maximum d’informations devant leurs permettre de connaître les différents services qui s’offrent à elles dans le cadre de la sensibilisation aux violences basées sur le genre, les mutilations génitales et les mariages précoces’’, a dit le vice-président du Réseau des jeunes pour l’abandon des mutilations génitales, Mame Mory Cissé lors de la cérémonie d’ouverture.



Cette activité à l’initiative du projet ‘’voix et leadership des femmes’’ a eu pour cadre le Centre de conseils des adolescents et des jeunes de Matam, en présence de l’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Ogo, Ibrahima Fall.



Selon Mame Mory Cissé, l’objectif à travers cette journée d’accueil est de faire comprendre aux autorités et à la population cible ‘’ce qu’il faut faire pour permettre à la jeune fille de poursuivre ses études tranquillement’’.



‘’Les jeunes filles doivent être au courant de l’existence de services dans la région, où elles peuvent avoir des informations relatives aux mutilations génitales et les violences basées sur le genre’’, a ajouté M. Cissé.



