Matam / En visite dans les localités sous les eaux des crues: Farba Ngom promet du riz, du ciment, des motos pompes, dès ce mercredi

Le maire des Agnam était, lundi dernier, à la tête d’une forte délégation, dans le Dandé Maayo sous les eaux à cause des crues exceptionnelles du fleuve Sénégal, depuis plus d’un mois.



S’adressant aux populations de Dioguel, et à travers elles, à tous les sinistrés du Dandé Maayo, Farba Ngom promet « du ciment, du riz et des motos pompes et des sommes d’argent, allant de 500 mille à un million par village sinistré ».



A en croire "Bes bi", chaque localité du Dandé Maayo du Bosséa recevra de la part de Farba Ngom, à partir de ce mercredi, « 10 tonnes de ciment, 10 tonnes de riz, des tôles et des motos pompes ». Cette visite dans le Dandé Maayo a pris fin à Nguidjilone.