Matam : La Section de recherches de la Gendarmerie met aux arrêts un ancien militaire

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019

Un ancien militaire, Demba Dème, ayant quitté l'armée en 2001, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt, hier, à la prison de Rebeuss. Cueilli à Matam par la Section de Recherches de la gendarmerie, il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et appel à la rébellion dans l'armée.



D’après l’As, Dème, qui se faisait passer pour un soldat en exercice, déclarait sur sa page Facebook être témoin des souffrances que vivent les militaires au sein de la grande muette.



Et, il lui est reproché de fréquenter les casernes dans le but de recueillir des informations sensibles pour les divulguer afin de manipuler les soldats.



