Matam: Les patriotes se remobilisent et font focus sur 2024

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Février 2023 à 09:05 | | 1 commentaire(s)|

Malgré une bonne présence de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakkar, l’opposition ne semble pas absente dans le Fouta, notamment dans la région de Matam et à Ourossogui, ville dont l’actuel ministre de la Communication est le maire, en particulier. Hier, à l’initiative du coordonnateur départemental, Cheikh Oumar Basse, les militants d’Ousmane Sonko ont tenu une assemblée générale pour remobiliser les troupes et renforcer le parti Pastef dans le Fouta. ‘’Les militants sont venus de partout dans la région dans le but de mieux s’unir et de se concentrer sur notre principal objectif, qui est la présidentielle de février 2024. Les femmes comme les jeunes sont tous venus assister à cette réunion dans le but d’aller droit vers Focus 2024’’, a dit le fils du défunt milliardaire Yéro Basse.



Selon lui, dans le département de Matam, il n’existe pas deux tendances Pastef, mais juste une seule coordination. Il a admis qu’il y a eu un manque de communication entre les leaders. ‘’Il n’y a qu’un seul leader au sein du parti, qui est Ousmane Sonko. On est tous ensemble et on est focus sur 2024, l’année de l’élection présidentielle. Tout Matam est uni et se prépare à porter son leader Ousmane Sonko au Palais’’, a dit le jeune responsable « Patriote », rapporte LeTémoin.

Ndèye Fatou Kébé