Matam: Mamadou Saliou Sow exhorte les sociétés minières à soutenir le développement socio-économique de la région Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Justice chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow exhorte les sociétés d’exploitation minière implantées dans la région de Matam, à soutenir davantage le développement socio-conomique de cette région. M. SOW présidait le forum régional sur la gouvernance des ressources minérales, tenu à Matam ce jeudi 19 septembre.

Selon le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la justice, l’exploitation minière a connu une forte hausse ces dernières années. Citant le rapport de l’ITIE portant sur l’année fiscale 2017, Mamadou Salif Sow a indiqué que la production de la principale entreprise en activité dans cette zone a vu sa production doublée entre 2015 et 2017, passant de 416. 366 tonnes à 1. 111. 000 tonnes.



Malheureusement les populations de cette zone ne profitent pas trop de ces richesses. Il a, ainsi, appelé les entreprises exploitantes à contribuer davantage au développement économique local des communes de la région de Matam. Il les a suggéré d’adopter une démarche participative dans la mise en œuvre de leurs politiques de « RSE » en travaillant davantage avec les autorités administratives à la tête desquelles se trouve le Gouverneur de la région et les collectivités territoriales.



Ce forum régional entre dans le cadre d’une série de rencontres publiques organisées par le secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la justice chargé des Droits humains et de la Bonne Gouvernance pour partager avec les acteurs à la base, sur les importantes initiatives prises par le Gouvernement du Sénégal, en vue d’améliorer l’état de la gouvernance des ressources minérales, en particulier dans les secteurs miniers, pétrolier et gazier. L’objectif visé est d’instaurer un débat citoyen et documenté, à partir de sources authentiques, sur la gouvernance desdits secteurs.



Dans son discours, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la justice, Mamadou Saliou SOW, a rappelé les efforts du Gouvernement du Sénégal pour promouvoir et asseoir la bonne gouvernance. «Depuis son accession à la magistrature suprême, notre pays n’a cessé de faire des avancées significatives dans la consolidation d’un système national de redevabilité, en vue d’accompagner la bonne gestion de nos finances publiques » a indiqué M. Sow.

Ces efforts importants pour la promotion de la gouvernance et pour la redevabilité nous valent aujourd’hui, au Sénégal sa position remarquée dans les classements internationaux, a également précisé M. Sow.





Abdoulaye Diallo

