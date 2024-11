Matam : Ousmane Sonko veut faire de la région, un ‘’hub industriel’’

La tête de liste nationale du parti PASTEF (pouvoir), Ousmane Sonko, veut faire de la région de Matam (nord), un ”hub industriel”, pour que le phosphate exploité à Ndendory soit transformé sur place en engrais ; ce qui va générer 10 000 emplois directs.



” Nous voulons faire de la région de Matam, un hub industriel, qui va permettre de transformer en engrais tout le phosphate qui sera extrait ici. Et rien que la phase d’installation et de développement d’usines de transformation, va générer 10 000 emplois directs, sans compter ceux indirects ”, a-t-il déclaré.



Ousmane Sonko s’exprimait ainsi, mardi, à l’occasion d’un meeting qu’il a animé au stade régional de Matam, dans le cadre de la campagne électorale pour les Législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Concernant les indemnisations des populations impactées par l’exploitation du phosphate dans les communes de Ndendory, Hamady Hounaré et Orkadiéré, il a annoncé qu’elles se feront de manière ‘’juste et équitable’’, ajoutant que personne ne va plus jamais subir d’injustice.



” Si nous parvenons à bien dérouler ce programme d’industrialisation, les jeunes de Matam ne vont plus quitter la région pour Dakar ou ailleurs. Les choses vont changer ici pour les populations ”, a lancé Ousmane Sonko.



Il a également souligné que le pôle nord regorge d’importantes potentialités dans le secteur de l’agriculture, faisant de la zone, la ‘’ première région agricole du pays ’’.



La tête de liste nationale de PASTEF a, en plus, promis de relancer le programme de développement agricole dans la région de Matam, en le modernisant à travers des financements.



Lors de ce meeting, Ousmane Sonko a aussi évoqué les infrastructures en chantier dans la région de Matam, citant notamment la route du Dandé Mayo, l’université Souleymane Niang, le nouvel hôpital et l’aéroport de Ourossogui.



” On fera dans la région de Matam, ce qu’aucun régime n’a réalisé depuis 1960 ’’, a-t-il laissé entendre, signalant que la mise à l’arrêt de certains chantiers obéit à des nécessités de contrôle et d’évaluation.













Aps