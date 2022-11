Matam-feux de brousse dans le Ferlo : Les flammes du mal

C’est dans les communes de Haouré et Bokiladji (département de Matam) que les flammes du mal se sont encore signalées. Dix jours de feux et sans secours dans un milieu dominé par l’élevage et une végétation qui n’a pas fini de bénir une saison de pluies saluée cette année par les autorités du pays.



Dans ce Ferlo, les populations ne se sentent pas concernées par les politiques publiques à l’image de certains projets comme «Xëyu ndaw gni» pour l’emploi des jeunes. Samba Ka, habitant de la localité confirme que les localités de Bouldi, Senoyel et Lowré ont subi une dizaine de jour de feux de brousse dans une zone délaissée par les autorités.



Ce sont les populations elles-mêmes qui ont pris leur décision de lutter contre ce fléau qui perdu¬re dans le Ferlo. Elles demandent aux autorités en charge des forêts d’en faire leur priorité.



Le commandant Daouda Ndiogou, inspecteur régional des eaux et forêts nouvellement affecté à Matam, a pris les devants. Selon lui, ses agents interviennent dans toute la région et des unités de maillage ont été installées dans chaque département et chaque village pour secourir les populations.



Récemment un Crd a été organisé à la gouvernance réunissant toutes les autorités concernées pour réfléchir autour de la question des feux de brousse. Daouda Ndiougou appelle également les populations à être vigilantes. En 2021, plus de 3000 hectares de surfaces ont pris feu dans la onzième région du Sénégal. Un chiffre que les autorités en charge de la gestion de forêts comptent combattre cette année.

