Matar Ba : « Je suis contre les gens qui disent que le football ne marche pas »

Pour apporter une réponse à ceux qui pensent peut-être que le football sénégalais ne marche pas, le ministre des Sports Matar Ba oppose un niet catégorique et apporte des éclaircissements. « Je suis contre les gens qui disent que le football ne marche pas ou que le football est en retard. Si le football est aujourd’hui comparé au foot français, espagnol ou anglais, on peut tout dire. Mais on est en train de travailler. On fait des efforts. Le football avance à merveille. On fait partie des meilleures équipes d’Afrique. Certes, on reconnait qu’il y a des obstacles mais on y travail et on avance. On est sur la bonne voie. La coupe d’Afrique 2019 est un objectif pour nous. Nous tous ensemble, on peut réussir », martèle M. Matar Ba.



Le ministre des Sports a tenu ces propos ce jeudi, lors de sa visite à l’académie Génération Foot à Déni Biram Ndao où son équipe première se prépare pour les 16es de finale retour de la Ligue des champions d'Afrique contre Horaya AC de la Guinée, samedi au stade Léopold Sédar Senghor.









Thierno Malick Ndiaye