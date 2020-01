Matar Ba : " La persévérance de Sadio Mané, c’est la leçon qu’on doit tirer de ce sacre"

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 08:03 | | 0 commentaire(s)|

Matar Ba, le ministre sénégalais des Sports, a fait part de sa "joie" et de sa "grande fierté" de voir Sadio Mané être élu meilleur footballeur africain de 2019, une distinction qui récompense, selon lui, "la persévérance" de l’attaquant sénégalais.



"Sadio Mané s’est battu pour progresser et devenir le meilleur joueur du continent. Il a serré les dents face aux difficultés pour aller de l’avant", a-t-il déclaré.



"Face aux difficultés, il s’est battu. L’année dernière, chez lui (à Dakar), il n’avait pas gagné. Mais cela ne l’a pas empêché de se battre pour aller chercher cette couronne. C’est la leçon qu’on doit tirer de ce sacre", a dit le ministre des Sports.



Sadio Mané a été élu meilleur footballeur africain, mardi soir, à Hurghada, ville située à environ 500 kilomètres du Caire, aux dépens de l’Algérien Riyad Mahrez et de l’Egyptien Mohamed Salah, lauréat du Ballon d’or africain en 2017 et 2018.



Les Lions du Sénégal et Aliou Cissé étaient nominés pour les titres de la meilleure équipe nationale et du meilleur entraîneur, mais ils n’ont pas été couronnés.



L’Algérien Djamel Belmadi est sacré meilleur technicien. Les Fennecs, avec lesquels il a remporté la Coupe d’Afrique des nations, ont été élus pour le titre de la meilleure équipe nationale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos