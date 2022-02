Matar Ba: « Le coach Aliou Cissé va rester à son poste»

« Je l’avais rappelé, en disant qu’Aliou est le premier Sénégalais à vouloir gagner cette Coupe d’Afrique des nations (CAN). Il l’a fait et tout le Sénégal est content de lui», déclare-t-il.



Pour le ministre des Sports, coach Cissé «est offert en exemple aux jeunes de par sa persévérance, sa détermination et son amour pour son pays. Nous allons l’accompagné à 200 % pour qu’il parvienne à qualifier l’équipe nationale à la Coupe du monde».



Ainsi, il a dévoilé les objectifs fixés à la bande à Sadio Mané. «Le président de la République a dit qu’il n’allait pas demander aux joueurs le trophée au Mondial. Mais qu’ils aillent au moins en demi-finales. Parce que le Sénégal a déjà joué un quart de finale de Coupe du monde.



Mais, les Lions lui ont répondu qu’ils iront en finale. C’est une belle réaction», a fait savoir le ministre des Sports.