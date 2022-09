Matar Ba: Les raisons d’un départ souhaité

Vraiment le Sénégal est un pays spécial ou alors est-ce plutôt le Sport qui y est un monde atypique ? Depuis la formation du nouveau gouvernement marqué notamment par le départ de Matar Ba, certains activistes du football et affairistes du sport se sont érigés en « boucliers » pour tenter de fustiger sa non reconduction à la tête du ministère des Sports après près de neuf ans de piètres résultats. Ne nous parlez surtout pas d’une Coupe d’Afrique des Nations (Can 2022) remportée et d’une troisième qualification en Coupe du monde au Qatar 2022. Non ! Ces performances sont à l’actif d’une génération dorée de footballeurs conduite par la bande à Sadio Mané. Sans oublier la performance technique d’un bon coach nommé Aliou Cissé. Donc le ministre Matar Ba, comme la plupart de ses prédécesseurs, ne faisait que déployer les moyens financiers mis à sa disposition par le président de la République Macky Sall pour atteindre ces objectifs. Et quiconque était à la place de Matar Ba ferait de même !



D’ailleurs, le sport ne se limite pas seulement à l’équipe nationale de football A. Dommage qu’en matière de remaniement ministériel au Sénégal, il y a un adage qui ne se dément jamais: ceux qui savent ne disent rien et ceux qui ne savent pas parlent beaucoup trop. Donc, si certains savaient pourquoi le président Sall a fait quitter Matar Ba du ministère des Sports, ils allaient s’enfouir la tête dans les cimetières. On s’en arrête là en attendant que les partisans de Matar Ba soutiennent le contraire. Toujours est-il que dans le domaine des infrastructures sportives, le désormais ex-ministre Matar Ba a lamentablement échoué ! A preuve, il n’a pas été associé à la construction du stade Abdoulaye Wade de Diamniadiao. Un bijou entièrement réalisé par l’entreprise turque Summa en parfaite coordination avec un service technique de la Présidence.

Le Témoin