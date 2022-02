Matar Ba, Ministre des Sports: « Le Sénégal travaille pour organiser une coupe d’Afrique des Nation» Matar Ba, ministre des Sports, invité du «Jury de dimanche» a indiqué que le Sénégal est dans une dynamique d’organiser une coupe d’Afrique des Nation, la Can. Il promet que les travaux des Stades Demba Diop et Léopold Sédar Senghor seront réhabilités à hauteur de 20 milliards de FCfa.

«Il n’y a aucun autre projet sur le site du stade Léopold Sédar Senghor. Le seul projet qu’il y a, c’est la réhabilitation du stade. Il est impossible que l’assiette foncière soit utilisée pour autre chose. Nous sommes en train de travailler pour organiser une coupe d’Afrique. Donc, on ne peut pas s’aventurer à penser autre chose sur ce site.



L’entreprise chinoise qui a gagné le marché est en train de s’implanter pour démarrer les travaux. Je signale que ce sont 20 milliards de F CFA qui seront injectés au niveau de Léopold Senghor pour transformer le stade et en faire une infrastructure de dernière génération», a révélé le ministre des Sports, Matar Ba.



En ce qui concerne le stade Demba Diop, le ministre informe qu’il sera entièrement pris en charge par la FIFA. Matar Ba précise que les premiers financements, prévus par l’instance dirigeante du football mondial, seront disponibles vers la fin du mois de mars.



