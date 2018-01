Matar Ba appelle à plus d’unité et de solidarité pour développer le sport Le ministre des Sports, Matar Bâ, a invité à plus d’unité et de solidarité pour accompagner le développement du sport au Sénégal, en vue de préserver la stabilité sociale du pays, une perspective qui se traduirait selon lui par un meilleur épanouissement des citoyens sénégalais.

"L’Etat ne doit pas prendre en charge toutes les questions sportives. Elles sont transférées. Tout le monde est appelé pour pouvoir accompagner le développement sportif’’, a-t-il déclaré.



"Il ne faut plus que les gens restent pour dire que ça ne va pas. Le sport est transversal. Tout le monde devrait participer parce que ça permet d’avoir une stabilité sociale et l’épanouissement pour les populations", a poursuivi Matar Ba.



M. Bâ s’entretenait avec des journalistes, en marge d’une visite de terrain dans le département de Kaffrine, où il était venu s’enquérir du niveau de réalisation des infrastructures publiques démarrées dans cette zone.



"Le Sénégal nous appartient. Il ne faudrait pas que les gens attendent d’être invités. Chacun doit participer au développement dans le domaine du sport. Nous devons tous être ensemble et généreux", a-t-il insisté.











Aps

