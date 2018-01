Matar Bâ exhorte la nouvelle équipe de l’athlétisme sénégalais, à travailler dans la paix

Le ministre des Sports, Matar Bâ, a félicité hier le nouveau président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, Sara Oualy, élu par consensus. Il a renouvelé d’ailleurs sa détermination à accompagner ce dernier et son équipe dans leur mission qui s’annonce difficile.



« L’athlétisme a connu des moments difficiles et c’est à nous de relever le défi. Il faut, avec votre groupe, essayer de trouver des solutions par rapport à cela. De notre côté, nous ne pouvons pas faire moins que ce que nous faisions avec Momar Mbaye ; nous ferons plus parce que vous en avez besoin », a rassuré Matar Bâ.



Selon lui, il faut cependant que les présidents changent leur manière de gérer les fédérations parce que ce sont eux, les premiers responsables. « L’Etat a choisi de déléguer les pouvoirs. Donc, vous êtes ses partenaires. C’est à vous maintenant d’indiquer les voies à suivre, et s’il y a des difficultés, l’Etat pourrait intervenir. Mais il faut être soudé dans la réussite et la difficulté », a-t-il dit.



Le ministre des Sports a magnifié, pour terminer, ce choix des candidats de privilégier le consensus. « Je félicite le 1er vice-président Cheikh Tidiane Boye ; je ne peux oublier aussi Amadou Dia Bâ qui s’est retiré. Momar Mbaye également a su rendre le témoin et ce n’est pas donné à tout le monde, surtout quand on a passé 15 ans à la tête d’une instance. C’est dans la paix que vous aurez des résultats. Soyez rigoureux dans la démarche », a-t-il conseillé aux fédéraux.



En effet, le nouveau patron de l’athlétisme sénégalais a axé son programme sur le retour de l’athlétisme à l’école, la promotion de la pratique de la discipline sportive dans les régions et la formation des cadres.









Afp