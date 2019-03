Matar Bâ : « le Président pouvait bien s’abstenir d’appeler au dialogue » Le Ministre des Sports estime que le dialogue national lancé par le Président de la République n’est ni une obligation, ni une nécessité absolue. « Le Président de la République pouvait bien s’abstenir d’appeler au Dialogue », a, en effet, indiqué, le Ministre des Sports, non moins responsable APR à Fatick, dans une interview accordée à L’Observateur. « Avec 58%, on a tout ce qu’il faut pour gérer, mais quand tu lances un dialogue, c’est parce que le Sénégal est un pays de dialogue », a-t-il renchéri. Toutefois, a-t-il estimé, le dialogue pourrait être une bonne opportunité pour parfaire certains aspects, notamment le délai pour la publication des résultats.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 11:47



