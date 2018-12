Matar Bâ, ministre des Sports : « le salaire d’Aliou Cissé sera revalorisé » Le salaire du sélectionneur national, Aliou Cissé, sera revalorisé, a assuré hier dimanche le ministre des Sports, Matar Bâ à l’occasion du vote du budget de son département.



« Nous sommes en phase avec la Fédération de football, je peux vous assurer que nous travaillons en toute intelligence avec elle et dans le cadre précis du sélectionneur national, nous pouvons vous informer que nous travaillons à revaloriser son salaire », a déclaré le mnistre Matar Bâ, répondant à une question d’un parlementaire sur le sujet.



« Nous devons rappeler que c’est nous qui payons jusque-là son salaire, nous avons accédé à la demande de la Fédération de nommer à la tête de notre équipe nationale, un fils du pays, un technicien local », a insisté le ministre des Sports. « Et c’est parce que nous croyons à cette expertise locale, qu’on a accédé à la demande de revalorisation de son salaire pour que les gens ne pensent pas que nous acceptons pour les coachs étrangères ce que nous refusons pour les nôtres », a-t-il dit.



S’il a confirmé la décision de l’Etat d’aller dans le sens de la revalorisation du salaire du sélectionneur national qui est en place depuis 2015, M. Matar Bâ n’a pas précisé le montant et la date de la formalisation de cette revalorisation.



Des discussions ont débuté entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football sur la revalorisation des émoluments du staff technique national et la prorogation du contrat des techniciens devant arriver à expiration en mars prochain.















