Matar Ba sur l’affaire Petro Tim : « c’est un combat politique qui a été engagé » Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, le ministre des Sports, n’a pas seulement abordé la Can 2019 et le parcours des Lions. Matar Ba s’est également prononcé sur l’actualité, notamment l’affaire latente du scandale du pétrole.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

« C’est un combat politique qui a été engagé dans cette affaire », a-t-il dit, soulignant que c’est la même opposition qui avait fustigé le parrainage, qui est au premier plan dans cette affaire. Mais, a-t-il prévenu, « tout débat politique aura une réponse politique ».

Matar Ba a surtout déploré l’attitude de ceux qui « manquent de considération pour notre justice ». en effet, souligne-t-il, « on ne peut vouloir une chose et son contraire. Il faut engager un débat serein et positif. Mais là, ce sont des positions partisanes ».



