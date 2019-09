Matar Dioum tué en Suède: Sa dépouille arrive ce mardi 10 septembre La liste des crimes contre des compatriotes établis dans la diaspora s’allonge avec le meurtre du jeune Matar Dioum, le 3 août dernier en Suède. Ses proches ont informé de l’arrivée de la dépouille et de son inhumation à Diourbel, ce mercredi 11 août.

Le rapatriement assuré



Un assassinat dont on ne connaît pas encore les circonstances, mais les parents éplorés ont informé de l’arrivée de la dépouille à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, aujourd’hui mardi. Le défunt sera inhumé demain mercredi 11 septembre à Diourbel.



Situation difficile des émigrés



Avec ce énième cas de meurtre, c’est la situation des Sénégalais émigrés qui revient au devant de l’actualité, avec la montée du racisme et autres actes xénophobes qui leur rend la vie difficile au niveau de leurs pays d’accueil.



La DSE, une coquille vide



Pendant ce temps, la Direction des Sénégalais de l’extérieur reste injoignable pour ne pas s’expliquer sur les mesures prises par le gouvernement allant dans le sens d’arrêter cette furie meurtrière contre nos compatriotes.







SENEGO

