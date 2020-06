Matar Sylla : « Les médias doivent être considérés dans toutes les perspectives de développement »

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Directeur de la Rts, Matar Sylla, était dans les locaux de Emedia pour une visite de courtoisie. L’occasion a été saisie pour recueillir son avis sur l’actualité fortement dominée par la crise sanitaire, liée à la pandémie de la Covid-19, qui n’a laissée aucun secteur indifférent y compris les média.



Selon lui, une crise comme celle-là, aura forcément un impact négatif sur les médias. Parce que beaucoup d’activités sont arrêtées. Le transport aérien, avec la fermeture de toutes les frontières, en est une parfaite illustration. Ce qui fait qu’il y a un manque énorme à gagner.



Mais, selon lui, cela ne devrait pas pousser les pouvoirs publics à abandonner les médias. Ils doivent les soutenir du fait du rôle qu’ils jouent auprès des populations. « Le fait que tout le monde soit confiné, et que tout le monde soit devant son petit écran ou écoute la radio, montre que dans une période de crise, le socle qui unit les familles, les peuples, c’est d’abord les médias. On ne le comprend pas souvent. Mais, la réalité est là », a-t-il déclaré.



L’ancien patron de la Rts de poursuivre : « Les médias ont une place essentielle à jouer et doivent être considérés comme une priorité dans toute perspective de développement national. S’il faut qu’il y ait une émergence, il faut commencer par une vision émergente des médias. Qu’ils soient dotés de moyens, qu’ils soient aussi mis à leur place. Les médias doivent être accompagnés pour qu’il y ait des champions médiatiques ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos