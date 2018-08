Matar Thioune, ancien "lion" : « Soit Aliou nous ramène la coupe, soit il cède sa place »

Dans un entretien du quotidien Stades, l’ancien milieu et arrière droit des "lions", Matar Thioune donne son avis sur l’équipe nationale sénégalaise.



« Le Sénégal a tout. De bons joueurs qui évoluent dans de meilleurs championnats et la Coupe n’arrive toujours pas. On a fixé à Aliou un objectif, il a été d’accord pour le signer, allons jusqu’au bout. Ce sont les mêmes objectifs qui sont fixés à tous les grands coachs. Le palmarès du Sénégal est vierge… Soit Aliou Cissé nous ramène la coupe, soit il cède sa place à un autre pour qu’il le fasse. Il est temps que le trophée vienne, c’est une obligation », fulmine l’ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal.