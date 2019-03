Match Sénégal-Madagascar: Le Stade Lat-Dior de Thiès toujours maintenu

Des inquiétudes ont été émises sur la capacité du Stade Lat-Dior de Thiès à accueillir un match international. Malgré certaines réserves et après la visite des techniciens de la Caf, le match opposant le Sénégal et le Madagascar, prévue le 23 mars, se jouera dans ce stade.



Après une visite de chantier ce jeudi, d’une délégation de la tutelle, le Ministre des Sport confirme la tenue de cette rencontre au Stade Lat-Dior. Et même pour les préparatifs de la rencontre, précise le chargé de communication du ministère, Mbaye Jacques Diop, un Cdr est prévu à Thiès.



Pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2019, les lions accueilleront les Beréas dans la capitale du rail.



Leral





