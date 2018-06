Match amical Sénégal-Luxembourg: Aliou Cissé juge « décevante», la prestation de ses poulains

Le sélectionneur national des "Lions", Aliou Cissé juge décevante la prestation de ses poulains hier face aux Diables rouges du Luxembourg (0-0), en match amical international, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde Russie 2018. L’équipe du Sénégal s’est procurée de nombreuses occasions notamment au cours de la première période, sans réussir à scorer.



«On a manqué énormément d’efficacité. Pour gagner un match, il faut marquer des buts. On n’a pas pu marquer ce but-là qui pouvait ouvrir le jeu. Quand vous ne marquez pas contre une équipe qui défend, ça les réconforte dans leur projet de jeu, de continuer à défendre. Nous devons continuer à travailler parce qu’avec toutes les occasions obtenues, c’est décevant de ne pas marquer », regrette-t-il. Pis, ajoute Aliou Cissé, cité par l’Observateur : «Contre la Bosnie, on s’est créé des occasions, mais on n’a pas marqué. Face l’Ouzbékistan aussi, il y a il a eu pas d’opportunités de marquer, on ne l’a pas fait… ».



Après le Luxembourg, le Sénégal va affronter la Croatie (8 juin) et la Corée du Sud, le 11, avant de jouer au Mondial son premier match contre la Pologne, le 19 juin.