Match d’ouverture de la Can 2019, ce vendredi : Les compos probables de l'Égypte et du Zimbabwe L’Egypte affronte le Zimbabwe, ce vendredi à 20 h (GMT), en match d’ouverture de la Can 2019, au stade international du Caire. Les coéquipiers de Mohammed Salah sont largement favoris dans ce match. Mais les Pharaons ont souvent eu du mal à entrer dans les compétitions. Attention donc aux mauvaises surprises. Voici les compos probables d'Égypte-Zimbabwe.

Égypte : El Shenawy, Gaber, Elmohamady, Hegazy, Ashraf, Hamed, Elneny, Salah, Soliman, Trezeguet et Mohsen.

Zimbabwe : Chigova, Darikwa, Munetsi, Hadebe, Pfumbidzai, Mudimu, Phiri - Rusike, Billiat, Musona et Kadewere.



