Match de gala / Légendes sénégalaises vs Légendes africaines: Score final, 1 but partout D’anciennes gloires de l’équipe nationale de football du Sénégal et d’anciennes stars africaines ont fait match nul (1-1) ce mardi, lors d’un match de gala de 30 minutes, joué au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, inauguré le même jour.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ailier gauche de l’équipe du Sénégal des années 2000, Khalilou Fadiga a ouvert le score d’un tir lointain qu’il a logé à la lucarne du but adverse. Et, l’ancienne star du Nigéria, Jay Jay Okocha, a égalisé pour le compte de l’équipe des gloires africaines.



Les présidents Macky Sall (Sénégal), Frank-Walter Steinmeier (Allemagne), Recep Tayyip Erdogan (Turquie), Paul Kagamé (Rwanda), Adama Barrow (Gambie), Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau), Georges Weah (Libéria) ainsi que les présidents de la FIFA et de la CAF, ont suivi le match.



La pose de la première pierre de cette infrastructure sportive a eu lieu en février 2020. Le stade Abdoulaye Wade a une capacité d’accueil de 50.000 places. Il va accueillir le match Sénégal-Egypte prévu le 29 mars, pour le compte des barrages retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



La manche aller de la double confrontation des Lions du Sénégal, champions d’Afrique, avec les Pharaons d’Egypte, vice-champions d’Afrique, aura lieu vendredi 25 mars, au Caire.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook