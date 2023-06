Matches de football Sénégal-Bénin et Sénégal-Brésil: Aliou Cissé a dévoilé sa liste de 26 Lions Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

En perspective des deux rencontres Sénégal-Bénin (17 juin) dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 et Sénégal-Brésil (20 juin) en amical, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié sa liste ce vendredi 2 juin. Voici la liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour […] En perspective des deux rencontres Sénégal-Bénin (17 juin) dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 et Sénégal-Brésil (20 juin) en amical, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié sa liste ce vendredi 2 juin. Voici la liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les deux prochains matchs du Sénégal. Gardiens (3) : Alfred Gomis, Sény Timothy Dieng, Mory Diaw Défenseurs (9) : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Fodé Ballo Touré, Abdou Lakhat Diallo, Youssouf Sabaly, Ismael Jacobs, Formose Mendy, Abdallah Ndour. Milieux de terrain (7) : Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Dion Lopy, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté. Attaquants (7) : Sadio Mané, Habib Diallo, Illiman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pape Ousmane Sakho, Krepin Diatta, Nicolas Jackson. #CAN2023Q | Benin Sénégal , 17 juin 2023 – 19h00 GMT #AMICAL | Brésil Sénégal, 20 juin 2023 – 19h30 GMT



Source : Source : https://lesoleil.sn/matches-de-football-senegal-be...

Accueil Envoyer à un ami Partager