Après avoir assuré sa qualification pour la Can Côte d’Ivoire 2023, le Sénégal repart à la chasse. Les champions d’Afrique affrontent le Bénin (17 juin) dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires et défieront, trois jours plus tard, le Brésil (20 juin) en amical. En perspective de ces deux rencontres, Aliou Cissé publie sa liste ce vendredi 2 juin.

Rebelote. Les « Lions » du Sénégal affrontent, ce 20 juin, le Brésil, près de quatre années après leur première confrontation, au National stadium de Singapour. Les protégés d’Aliou Cissé avaient alors tenu tête à la Seleção, leur imposant le nul (1 – 1). Famara Diédhiou, sur un penalty provoqué par Sadio Mané, avait répondu à l’ouverture du score de Roberto Firmino dès la 9e minute de jeu suite à une superbe ouverture de Gabriel Jesus. Les deux équipes se retrouvent dans le cadre de la prochaine fenêtre Fifa, au stade José Alvalade de Lisbonne (Portugal). Et il est certain qu’Aliou Cissé aura à cœur d’imiter Walid Regragui dont les protégés, après leurs exploits contre la Belgique, l’Espagne et le Portugal lors du dernier mondial, se sont offerts, en mars dernier, à Tanger, une victoire de prestige (2 – 1) contre la sélection auriverde. Une belle performance des « Lions » de l’Atlas que les champions d’Afrique en titre seraient tentés d’imiter pour accrocher un cador sur leur tableau de chasse.

Mais avant ce match de prestige, les « Lions » affronteront, à Cotonou, le 17 juin, le Bénin, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can 2023. Leader du groupe L, l’équipe de Cissé (12 points), qui a validé son visa pour la Côte d’Ivoire, tentera de poursuivre son sans-faute. Déjà, au match aller, elle avait surclassé l’équipe béninoise (3 – 1, 1ère journée éliminatoires), au stade Abdoulaye Wade. Les Guépards, lanterne rouge (2 points), sont à la recherche d’un premier succès, et auront à cœur de se payer, devant leur public, le champion d’Afrique en titre, avant leur déplacement au Mozambique lors de l’ultime journée.

Retour attendu de Mendy, Kouyaté, Bouna, Ismaïla, Diallo …

En perspective de cette double confrontation contre le Bénin et le Brésil, Aliou Cissé publiera sa liste demain, vendredi 2 juin. Une liste qui devrait être marquée par plusieurs retours, notamment ceux de cadres qui n’avaient pas pris part au dernier rassemblement de mars pour la double confrontation contre le Mozambique (5 – 1 ; 1 – 0, 3e et 4e journées) et qui pourraient apporter leur expérience à l’équipe. En effet, Aliou Cissé s’était passé d’Édouard Mendy (28 sélections) qui revenait de blessure et qui avait connu des déboires avec son club. Idem pour Bouna Sarr (13 sélections) et Cheikhou Kouyaté (83 sélections, 4 buts) qui n’a plus rejoué avec les « Lions » depuis sa blessure à la Coupe du monde, contre les Pays-Bas. Également blessé avec son club, Watford, lors de la rencontre contre les Queens Park Rangers comptant pour la 36e journée de Championship, Ismaïla Sarr (50 sélections, 11 buts) avait déclaré forfait. Abdou Diallo (22 sélections, 2 buts) était aussi du lot des absents. Édouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Bouna Sarr, Ismaïla Sarr et Abdou Diallo, qui font partie de l’ossature du groupe, pourraient bien retrouver leur retour en sélection. Des retours qui ne seront certainement pas sans conséquence et des joueurs comme Dion Lopy pourraient en faire les frais, appelé pour la première fois en mars et qui n’a disputé la moindre minute. L’attaquant Pape Ousmane Sakho est dans la même situation. Malgré sa première sélection, Cissé ne lui a pas donné l’opportunité de rattraper son retard sur « des garçons qui étaient déjà là et qui avaient un pas d’avance sur lui », selon le coach. Mory Diaw, Noah Fadiga et Abdoulaye Seck sont aussi menacés par la concurrence.

Boulaye Dia, le grand absent

Auteur d’une saison pleine avec Strasbourg, Habib Diallo (20 buts en 36 matches) sera l’une des pièces maîtresses de la ligne offensive des « Lions ». Sa présence, sauf cas de force majeure, ne souffre d’aucune ambigüité. Avec ses performances exceptionnelles, Diallo a vraisemblablement marqué des points et pourrait être d’un grand apport dans le secteur offensif lors de cette double confrontation ; même si son compteur reste encore bloqué à 3 réalisations en sélection. Parmi les satisfactions de l’exercice 2022-2023, Iliman Ndiaye, promu cette année en Premier League avec Sheffield United, figure en bonne place. Le jeune attaquant a montré de belles dispositions lors des deux dernières sorties des « Lions » qui plaident en sa faveur. Sadio Mané, sacré en Bundesliga avec le Bayern sans être au top de ses moyens, sera très attendu pour rebondir en sélection. Des cadres comme Kalidou Koulibaly, Gana Guèye, Youssouf Sabaly devraient également être de la partie. Cependant, ce rassemblement sera marqué par une absence de taille. En effet, Aliou Cissé devra se passer des services de Boulaye Dia. L’attaquant de Salernitana (16 buts et 6 passes décisives en 33 matches), qui réalise l’une de ses meilleures saisons, est forfait. Dia (5 buts en 26 sélections), victime d’un traumatisme contusif-distorsif au genou gauche lors du match contre Rome (2 – 2, 36e journée), a subi, selon un communiqué du club, « une méniscectomie médiale qui a parfaitement réussi ». Une intervention qui l’éloignera des terrains pendant au moins cinq semaines. Cissé ne pourra donc pas compter sur l’attaquant sénégalais le plus prolifique en Serie A. Une absence que pourrait être comblé par la présence de Nicolas Jackson. Auteur de 11 buts, avec Villarreal, dont trois doublés, l’attaquant formé au Casa Sports termine fort la saison. Une performance qui pourrait lui être favorable. Zappé lors du dernier rassemblement des « Lions », Jackson n’a disputé qu’un bout de match avec les « Lions » lors du mondial qatari contre les Pays-Bas. Il avait pris la place de Krépin Diatta (74e). Le joueur, qui s’est imposé comme l’une des grandes attractions de la Liga cette année, pourrait être d’un grand apport pour Cissé sur la ligne offensive. L’attaquant de Lorient, Bamba Dieng, blessé à la cheville contre Lens, ne devrait également pas être de la partie.

Samba Oumar FALL

Source : https://lesoleil.sn/matches-du-senegal-contre-beni...