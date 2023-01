Matériel de transport : Progression de 4,8% des prix au mois de novembre 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression des prix est en liaison avec la hausse des prix des voitures de tourisme (+10,3), provenant principalement du Japon (+25,5%) et des « véhicules automobiles pour le transport de marchandises » (3,4%). Rapportés au mois de novembre 2021, les prix des produits de cette section se sont relevés de 13,6%. Sur les onze premiers mois de 2022, ils ont enregistré une hausse de 17,8%, relativement à ceux de la même période de 2021.



A la même période, l’Ansd note un relèvement des prix des « produits du règne végétal». Selon l’Ansd, les « produits du règne végétal » se sont renchéris de 2,9% par rapport au mois précédent. Cette augmentation est imputable à celle des prix du maïs (+15,1%), importés de l’Argentine (+14,2%) et du riz (+5,8%), provenant principalement de l’Inde (+9,3%).



Par rapport au mois de novembre 2021, les prix des produits de cette section se sont relevés de 9,2%. Sur les onze premiers mois de 2022, ils ont augmenté de 19,6%, relativement à ceux de la même période de 2021.



Adou Faye



